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Регионы России

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Погибший мужчина эвакуирован вертолетом после падения с горы в Дагестане

Погибший мужчина эвакуирован вертолетом после падения с горы в Дагестане

В Докузпаринском районе Республики Дагестан мужчина, сорвавшийся со скалы на горе Шалбуздаг, скончался по дороге в больницу, несмотря на экстренную транспортировку вертолетом, сообщили в МЧС региона.

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