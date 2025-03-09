ВСУ использовали дроны для атаки на мирных жителей Курахово

В городе Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР) украинские военные наносили удары по мирным жителям с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), пишет РИА Новости со ссылкой на очевидца, который был вынужден покинуть город.
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