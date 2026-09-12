Перед матчем 8-го тура РПЛ между ЦСКА и «Рубином» символический удар по мячу нанесли жена Сергея Перхуна Юлия и его дочь Екатерина — в память о бывшем вратаре армейцев.
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