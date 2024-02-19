Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Преобразили старый кафель быстрым дешёвым способом. Результат впечатлил, как будто сделали ремонт

Преобразили старый кафель быстрым дешёвым способом. Результат впечатлил, как будто сделали ремонт

Всем привет! Кафельная плитка - долговечный отделочный материал. Это редкая вещь, которая спустя годы остается в новом состоянии.

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Комментарии
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А
Алексей
Пленка то воды не боится,а вот клеевые края Вашей аппликации будут вечно влажные,и там в скором времени поселится плесень,которую можно будет убрать только вместе с аппликацией.Помыть щеткой плитку тоже уже не удастся.Короче,идея не очень.
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