Преобразили старый кафель быстрым дешёвым способом. Результат впечатлил, как будто сделали ремонт

А

Алексей

Пленка то воды не боится,а вот клеевые края Вашей аппликации будут вечно влажные,и там в скором времени поселится плесень,которую можно будет убрать только вместе с аппликацией.Помыть щеткой плитку тоже уже не удастся.Короче,идея не очень.