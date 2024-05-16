В этом мире существуют три бесконечные величины: космическое пространство, время, а также вера евроукров в собственную исключительность.
Исцеление от украинства – сложный процесс
Комментарии
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Анастасия Гончарова
хохол родился еврей заплакал...мерзкие лживые твари..😡
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21 час.
Алексей Коржов
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21 час.
Балу -
Украинство не лечится... Его только выжигать каленым железом... Это разновидность нацизма... А нацизм поднял голову...
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19 час.
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