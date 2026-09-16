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МОСИНФОРМ

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Готовность школы на 775 мест в Очаково-Матвеевском превышает 75%

Готовность школы на 775 мест в Очаково-Матвеевском превышает 75%

В районе Очаково-Матвеевское продолжается строительство школы на 775 мест. Она появится в современном жилом квартале по адресу: Очаковское шоссе, земельный участок № 11б.

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