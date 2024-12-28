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Обычно я радуюсь салютам, а сейчас счастлив, когда хотя бы 5 минут их никто не запускает

Обычно я радуюсь салютам, а сейчас счастлив, когда хотя бы 5 минут их никто не запускает

— Дорогой, кто эти девушки?— Ты же сама сказала, что тебе нужны на лето вьетнамки. Во время урока закона Божьего кюре спрашивает ученика: — Ты можешь сказать — до какого времени Адам и Ева находились в раю?— До осени.

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