Зачем нужен рекламный номер: идеальное решение для бизнеса Юлия СавельеваРекламный номер — это специально выделенный телефонный номер, который используется для отслеживания эффективности рекламных кампаний и повышения качества обслуживания клиентов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии