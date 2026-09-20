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Mash: звезду «Не родись красивой» Антипенко увезли на скорой помощи из театра

Mash: звезду «Не родись красивой» Антипенко увезли на скорой помощи из театра

Звезду сериала «Не родись красивой» актёра Григория Антипенко экстренно госпитализировали прямо из театра Евгения Вахтангова.

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