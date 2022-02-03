Происшествия

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В Республике Марий Эл обвиняемые в мошенничестве, связанном с материнским (семейным) капиталом, предстанут перед судом

Следственной частью Следственного управления МВД по Республике Марий Эл окончено расследование уголовного дела в отношении троих жителей Горномарийского района.

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