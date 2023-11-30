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Джолион Палмер: «Пересу надо пилотировать чище в 2024-м, чтобы избежать дисквалификации на гонку»

На Гран-при Абу-Даби гонщик «Ред Булл» Серхио Перес в очередной раз привлек внимание стюардов, столкнувшись с пилотом «Макларена» Ландо Норрисом, и стал лидером «Формулы-1» по штрафным баллам.

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