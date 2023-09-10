Кто родился 11 сентября

Игорь Николаевич Руденский (61 год), член Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам. Работал в управлении производственно-технологической комплектации Министерства среднего машиностроения, в научно-производственном объединении «Орбита».
Игорь Николаевич Руденский (61 год), член Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам. Работал в управлении производственно-технологической комплектации Министерства среднего машиностроения, в научно-производственном объединении «Орбита».
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