Парламентская газета

930 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • German Myasnikov
    Пусть бабло сюда везут, так что простых туристов трогать не надо.Чепа: Россия не д...
  • Олег Херсонский
    Вопрос у меня один:"Почему эта жидовская тварь ещё топчит землю?! " Этих мразей нужно закопать вместе с пиндосами!Зеленский заявил,...
  • FAKE Латыш
    Это и так понятно, что не раньше 2025 годаТолстой назвал во...

Кто родился 11 сентября

Кто родился 11 сентября

Игорь Николаевич Руденский (61 год), член Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам. Работал в управлении производственно-технологической комплектации Министерства среднего машиностроения, в научно-производственном объединении «Орбита».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх