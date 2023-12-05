Человеку свойственно совершать ошибки. Иногда действия, которые сегодня кажутся правильными, в будущем оказываются совершенно неверными.
В разгроме ВСУ и новом Майдане будут "виноваты" и Россия, и США, и Польша, и Израиль
Комментарии
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Natalija Osminina
Скорее всего торговаться будут долго. При этом военные действия будут продолжаться со стороны России в любом случае. Прекращать их никто не будет- проходили уже. А дальше остается два варианта- либо "заморозят" на том месте, где на этот момент оказалась СВО. Либо в рамках 4-х заявленных областей. И по этим границам будут какое-то время продолжаться позиционные бом, по кальке Минских. Скорее всего этого не избежать. Но главное в этом "перемирии" заставить США выполнить ультиматум Путина- отвести НАТО на состояние 1997 года. С этого же и началась СВО. С невыполнения требований Путина. Этим и должна закончиться. Капитуляцией НАТО и отказом от поставок Украине вооружения и денег. А без этого Украина долго не протянет.
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9 час.
BV
Boris Voronin
Ещё не вечер...!!! Хохляндия замерла в ожидании чего-нибудь, ну хоть чего-нибудь сверх естественного, чтобы рассосалось само!!! Знает кошка чьё сало съела, а ОТВЕЧАТЬ в хохляндии НИКТО НЕ ХОЧЕТ...!!! А вот отвечать за ВСЁ всё таки придётся, но самое ГЛАВНОЕ это РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!!!
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8 час.
Диана Мальгинова
У хохлов ничего своего не осталось, земля тоже принадлежит всяким Монсандам. За что хохлы воюют не понятно?
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1 час.
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