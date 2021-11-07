15 примеров того, как с пользой задействовать ниши в интерьере

Некоторые полагают, что ниши лишь портят интерьер и не несут никакой практичной нагрузки. На самом же деле, их следует использовать с умом, и при правильном подходе даже самая невзрачная ниша превратится в функциональный уголок или систему хранения.
Некоторые полагают, что ниши лишь портят интерьер и не несут никакой практичной нагрузки. На самом же деле, их следует использовать с умом, и при правильном подходе даже самая невзрачная ниша превратится в функциональный уголок или систему хранения.
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