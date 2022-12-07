Как Запад будет воровать российскую собственность

История о том, как британские правоохранители «шли арестовывать» некоего «богатого русского бизнесмена», а заодно его «сообщников», облетела тех, кого облететь требовалось, и приземлилась где-то там на веточке обывательского сознания Фото: © AFP 2022 / BEN STANSALL Сумки с наличностью, которые прислуга якобы таскала по лондонским улицам, чтобы помочь «русскому богачу» избежать санкций, какой-то пришлый человек — якобы бывший нынешней сердечной зазнобы богача — вроде помогал многотысячный налик паковать, чтобы, опять-таки, скрыть большую деньгу от острого ока надзорных органов Британии… Нет, это не сценарий романтической комедии, не триллер со шпионским уклоном, не памфлет и даже не театральная пьеса.