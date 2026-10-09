«Стеклянный купол»: почему те, кто правит миром, готовятся не к будущему, а к побегу из него

Недавно профессор Нью-Йоркского университета и предприниматель Скотт Гэллоуэй сказал в подкасте The Diary of a CEO его ведущему — британскому предпринимателю Стивену Бартлетту (Steven Bartlett) одну неприятную вещь.
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