БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Стеклянный купол»: почему те, кто правит миром, готовятся не к будущему, а к побегу из него

«Стеклянный купол»: почему те, кто правит миром, готовятся не к будущему, а к побегу из него

Недавно профессор Нью-Йоркского университета и предприниматель Скотт Гэллоуэй сказал в подкасте The Diary of a CEO его ведущему — британскому предпринимателю Стивену Бартлетту (Steven Bartlett) одну неприятную вещь.

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