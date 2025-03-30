"Когда вы разрушите Россию, мы навсегда сделаем вас синими"США прямо участвовали в убийстве российских солдат на суверенной российской земле, американские и британские офицеры контролируют все аспекты каждого удара ракетами по Крыму и вглубь РФ — это лишь часть огромного расследования NYT (https://www.