Рыбный фарш с глистами приготовил приморский производитель

Рыбный фарш с глистами приготовил приморский производитель

Специалисты Приморской межобластной ветеринарной лаборатории исследовали партию фарша минтая блочной заморозки производителя из Приморского края.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх