Умер британский писатель и политик Джеффри Арчер

На 87-м году жизни скончался британский литератор и политический деятель Джеффри Арчер. Информацию о его смерти распространила вещательная корпорация Би-би-си, сославшись на издательство HarperCollins.
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