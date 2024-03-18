"Ъ": избежавшие "регуляторной гильотины" акты хотят переиздать в 2025 году

Министерство экономического развития России предлагает правительству переиздать до 1 сентября 2025 года нормативные акты, которые избежали отмены или пересмотра в рамках программы "регуляторной гильотины".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии