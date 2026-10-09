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Сайбель: сотрудник может не выйти на работу в связи с болезнью ребенка

Сайбель: сотрудник может не выйти на работу в связи с болезнью ребенка

Отсутствие на работе из-за болезни ребенка можно подтвердить больничным листом, а также справкой о приеме в поликлинике или вызове врача на дом.

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