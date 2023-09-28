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Экс-госсекретарь США Помпео рассказал о своих беседах с Путиным

Экс-госсекретарь США Помпео рассказал о своих беседах с Путиным

Экс-госсекретарь США Майк Помпео заявил, что конфликты следует решать при помощи дипломатии. Как сообщает Афинское агентство новостей АМНА, он также поделился воспоминаниями о своей работе на посту главы МИД.

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