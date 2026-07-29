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Царьград

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Росавиация разрешила полёты в аэропортах Калуги, Кирова, Ярославля

Росавиация разрешила полёты в аэропортах Калуги, Кирова, Ярославля

Росавиация сообщила об отмене ограничений на полеты в аэропортах Калуги, Кирова и Ярославля. Эти воздушные порты возобновили приём и выпуск воздушных судов, о чем говорится в официальном сообщении ведомства.

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