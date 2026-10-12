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Регионы России

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Четыре человека погибли в ДТП с участием трёх автомобилей в Чувашии

Четыре человека погибли в ДТП с участием трёх автомобилей в Чувашии

По предварительным данным Госавтоинспекции республики, 40-летний водитель автомобиля Audi A6 на высокой скорости начал обгон в запрещённом месте и выехал на встречную полосу.

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