Планета стареет — и вместе с ней растет счет болезней

Два заболевания, которые часто связывают с возрастом, уже становятся глобальным вызовом. Речь идет о деменции и остеоартрите: число пациентов растет, а вместе с ним увеличивается нагрузка на семьи, врачей и системы здравоохранения.
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