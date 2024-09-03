Маск объяснил, почему не включил для ВСУ Starlink в Крыму

Богатейший человек мира, предприниматель Илон Маск заявил, что не стал включать спутниковую связь Starlink в Крыму для атаки ВСУ на российские военные корабли, потому что это было бы нарушением антироссийских санкций США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии