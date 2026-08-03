«Вечерняя Москва» представила книгу-альбом «Наш Купер»

«Вечерняя Москва» 31 июля презентовала книгу-альбом «Наш Купер», выпущенную к 75-летию со дня рождения журналиста, писателя и медиаменеджера Александра Куприянова, много лет возглавлявшего редакцию газеты.
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