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Киселев высказался о смертной казни: жажда мести не должна застилать разум

Киселев высказался о смертной казни: жажда мести не должна застилать разум

Приговорить обвиняемых в теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле" к смертной казни невозможно, поскольку закон не имеет обратной силы, жажда мести не должна застилать разум.

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Комментарии
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А Кудасов
Ишь ты как запел. Были бы его родные в этом клятом холле, побегал бы возле него горящего, а потом в морги, больницы, то сразу зарычал про другое.
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13 час.
ЛС
Лидия Санникова
&quot;Добренький&quot;... В 90-х, когда отменили смертную казнь, сколько пожалели убийц, педофилов, насильников? И, все ради европы? Убил, отсидел минимум, пожалели, отпустили. Не стыдно?
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11 час.

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