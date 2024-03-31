Приговорить обвиняемых в теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле" к смертной казни невозможно, поскольку закон не имеет обратной силы, жажда мести не должна застилать разум.
Киселев высказался о смертной казни: жажда мести не должна застилать разум
Комментарии
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А Кудасов
Ишь ты как запел. Были бы его родные в этом клятом холле, побегал бы возле него горящего, а потом в морги, больницы, то сразу зарычал про другое.
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13 час.
ЛС
Лидия Санникова
"Добренький"... В 90-х, когда отменили смертную казнь, сколько пожалели убийц, педофилов, насильников? И, все ради европы? Убил, отсидел минимум, пожалели, отпустили. Не стыдно?
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11 час.
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