NQ Daily: Looking for HTF retracement -> Lower Prices Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI:MNQ1! OraxisHQ Hello Everyone The Daily Chart has flipped Bearish, and I'm not looking to chase the move lower.
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