В Челнах росгвардейцы задержали мужчину, который пырнул ножом своего соседа по общежитию

В Набережных Челнах задержали пьяного мужчину, который пырнул ножом своего соседа по общежитию. Как выяснили сотрудники Росгвардии, около семи часов вечера на улице Академика Рубаненко произошел конфликт между двумя мужчинами на третьем этаже общежития.