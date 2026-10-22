Регулирование численности медведей продолжается на территории Республики Алтай. С начала года в регионе ликвидировали 192 хищника, а только за прошлую неделю выдали 40 разрешений на добычу, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
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