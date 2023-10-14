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У Москвы появился кандидат на американских выборах, предложивший ради прекращения украинской войны, непопулярной в США, передать России области с русскоязычным населением Украины.

У Москвы появился кандидат на американских выборах, предложивший ради прекращения украинской войны, непопулярной в США, передать России области с русскоязычным населением Украины.

ФОТО: KREMLIN.RU СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ ЗЕЛЕНСКОГО СТАВЯТ НА СЧЁТЧИК. ТРАМП ПРЕДЛОЖИЛ ПУТИНУ РУССКУЮ УКРАИНУ У Москвы появился кандидат на американских выборах, предложивший ради прекращения украинской войны, непопулярной в США, передать России области с русскоязычным населением Украины.

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