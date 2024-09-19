Первые заморозки в московском регионе ожидаются в ночь на 23 сентября. Воскресенье и понедельник станут самыми холодными днями сентября в Москве и Подмосковье, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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