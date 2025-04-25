Релиз Clair Obscur: Expedition 33, дата DLC для RoboCop: Rogue City, анонс Frostpunk 1886…

Создатели RoboCop: Rogue City поделились датой выхода сюжетного DLC Unfinished Business; Sucker Punch объяснила, почему взяла на главную роль в Ghost of Yōtei Ацу; 11 bit studios анонсировала Frostpunk 1886; Clair Obscur: Expedition 33 вышла в релиз и очень понравилась игрокам; возвращение в Старейший Дом посредством FBC: Firebreak состоится уже в июне; Brain Ja .