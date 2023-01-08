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Активисты требуют у Беглова сохранить «Олимпийские надежды»

Активисты требуют у Беглова сохранить «Олимпийские надежды»

Защитники стадиона «Олимпийские надежды» обратились на видео к губернатору Александру Беглову с требованием сохранить стадион «Олимпийские надежды» на улице Аккуратова возле Удельного парка, и не передавать его инвестору – госкорпорации «Газпром».

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