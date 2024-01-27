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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Похоже что в новой игре про Джеймса Бонда будет вид и от первого и от третьег...

Похоже что в новой игре про Джеймса Бонда будет вид и от первого и от третьег...

Похоже что в новой игре про Джеймса Бонда будет вид и от первого и от третьего лицаВчера стало известно о том, что студия IO Interactive объявила о масштабном наборе сотрудников для своего следующего проекта – Project 007, посвященному Джеймсу Бонду.

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