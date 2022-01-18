"Для Тони": Мирзоян на курорте вручил Матвиенко особенный подарок, который оценит каждая

Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram популярный украинский артист Арсен Мирзоян, который вместе с женой Тоней Матвиенко и шестилетней дочерью Ниной полетел в Египет, часто делится с поклонниками кадрами из роскошного отдыха.