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"Для Тони": Мирзоян на курорте вручил Матвиенко особенный подарок, который оценит каждая

"Для Тони": Мирзоян на курорте вручил Матвиенко особенный подарок, который оценит каждая

Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram популярный украинский артист Арсен Мирзоян, который вместе с женой Тоней Матвиенко и шестилетней дочерью Ниной полетел в Египет, часто делится с поклонниками кадрами из роскошного отдыха.

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