«Демократическое» электричество помогло ускорить разорение Прибалтики

После того, как Латвия, Литва и Эстония покинули энергетическое кольцо, соединявшее их с Россией и Белоруссией, цены на электричество в Прибалтике выросли в несколько раз, а ряд крупный предприятий приостановили работу.
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