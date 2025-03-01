БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Демократическое» электричество помогло ускорить разорение Прибалтики

«Демократическое» электричество помогло ускорить разорение Прибалтики

После того, как Латвия, Литва и Эстония покинули энергетическое кольцо, соединявшее их с Россией и Белоруссией, цены на электричество в Прибалтике выросли в несколько раз, а ряд крупный предприятий приостановили работу.

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