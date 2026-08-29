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NewsOne

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Решил вернуться на Украину и тут же был мобилизован #Мамаявпорядке

Решил вернуться на Украину и тут же был мобилизован #Мамаявпорядке

Разговор с военнопленным о добровольном переезде на Украину и мобилизации в рамках проекта «Мама, я в порядке».

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