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А такой ли «Форд» крутой

А такой ли «Форд» крутой? Нет, так-то понятно, что «Форд» сегодня круче, чем «Додж» и «Крайслер», да и с «Шевроле» вполне способен потягаться.

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