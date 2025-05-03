А такой ли «Форд» крутой? Нет, так-то понятно, что «Форд» сегодня круче, чем «Додж» и «Крайслер», да и с «Шевроле» вполне способен потягаться.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
А такой ли «Форд» крутой? Нет, так-то понятно, что «Форд» сегодня круче, чем «Додж» и «Крайслер», да и с «Шевроле» вполне способен потягаться.
Свежие комментарии