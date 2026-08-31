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Новости Тамбова

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В районе парка "Дружба" прошёл рейд по контролю за складированием отходов

В районе парка "Дружба" прошёл рейд по контролю за складированием отходов

В Тамбове продолжаются профилактические рейды по контролю за складированием отходов. Мероприятия проводятся сотрудниками администрации города совместно со специалистами УМВД России по городу и других профильных ведомств.

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