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В Алтайском крае третий месяц подряд дешевеют продукты питания

В Алтайском крае третий месяц подряд дешевеют продукты питания

Как сообщили в Банке России, снижение стоимости продуктов продолжило сдерживать общую инфляцию В июле продукты питания продолжили дешеветь и сдерживать общую инфляцию в Алтайском крае, сообщает пресс-служба Банка России.

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