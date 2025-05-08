Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Роджерс: Неудобные вопросы к 9 мая

Роджерс: Неудобные вопросы к 9 мая

«Но я не был никогда рабом иллюзий»(с)«Ария»Давай поговорим, мой маленький чубатый небрат.Вот ты и твоя пропаганда рассказываете, что в России «фашизм», «рашизм» и прочий «Путлер».

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Комментарии
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Алексей Медведев
Все правильно, но кто сделал гадкую подставу перед праздником в виде поднятия цен на картофель в ТРИ-ПЯТЬ РАЗ с 29рублей до 70, 100 и даже аджербойджанский  до 259,99 ???? (см. каталог товаров ЛЕНТЫ). А помидоры по 1000руб/кг. Вот где непаханое поле чистки врагов населения России!!!!
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10 час.
ВераВерная
Спасибо за пост, Роджерс,  опять в яблочко!
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6 час.
Александр
В &quot;Магните &quot; молодая египетская картошка по 60р. Помидоры разные,в среднем около 300 руб. Гораздо дешевле,чем были(хотя их тогда не было в это время) при Брежневе.
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3 час.
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