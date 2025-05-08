Роджерс: Неудобные вопросы к 9 мая

Алексей Медведев

Все правильно, но кто сделал гадкую подставу перед праздником в виде поднятия цен на картофель в ТРИ-ПЯТЬ РАЗ с 29рублей до 70, 100 и даже аджербойджанский до 259,99 ???? (см. каталог товаров ЛЕНТЫ). А помидоры по 1000руб/кг. Вот где непаханое поле чистки врагов населения России!!!!