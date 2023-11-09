ОСН: при педикулезе самыми эффективными считаются составы на основе диметикона

При появлении вшей – педикулезе – лучше всего начать лечение с обращения к дерматологу. В домашних условиях справиться с проблемой тоже можно, но лучше не тратить время на народные средства, которые могут только причинить вред.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии