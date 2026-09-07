Lanterns Episode 4 Brings Back A Controversial Villain From The Ryan Reynolds Movie

This character, who appears in 2011's franchise-killing film, returns to live action on HBO. although there are some important caveats to this comeback.
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