🔥 В Джанкое из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 138 человек В девятиэтажном доме на улице Крупской загорелся мусор между 6 и 7 этажами, сообщили в ГУ МЧС России по Крыму.
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🔥 В Джанкое из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 138 человек В девятиэтажном доме на улице Крупской загорелся мусор между 6 и 7 этажами, сообщили в ГУ МЧС России по Крыму.