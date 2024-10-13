Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева поделили недвижимость при разводе

Звездная пара уже не живет вместе, но официально разводе еще не оформили. Прожив в браке всего пять, лет режиссёр и его актриса разошлись, Паулина с сыном осталась в Санкт-Петербурге, где семья проживала все это время, а Бондарчук переехал в Москву.
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