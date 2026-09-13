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Пронедра

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К чему ведет воздействие избыточного света во время сна

К чему ведет воздействие избыточного света во время сна

Еще недавно свет в спальне во время сна считался скорее вопросом комфорта: кому-то легче заснуть в полной темноте, а кому-то спокойнее оставлять включенным ночник.

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