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Корабль НАТО преградил путь фрегату РФ на Балтике: Итог потряс

Корабль НАТО преградил путь фрегату РФ на Балтике: Итог потряс

Разведывательный корабль НАТО пересек курс новейшего российского фрегата «Адмирал Макаров» и опасно маневрировал на грани допустимого международного правила.

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