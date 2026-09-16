NASDAQ SHORT SELL BEFORE FOMC TODAY E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI:NQ1! de_excelfx Fake breakout spotted from the 1HR BeBB and the old 1hrBeBB inside the 4HR Bullish OB, was used to clear the liquidity in the market also exit at 4HR Bullish rejection BL.
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